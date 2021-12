Die Wörishofer Polizei kommt nicht zur Ruhe

Plus Gegen den ehemaligen Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Als Zeuge vor Gericht muss er aber nicht aussagen. Warum nicht?

Was ist nur hinter den Kulissen der Bad Wörishofer Polizei los? Diese Frage beschäftigt die Öffentlichkeit der Kneippstadt, seitder langjährige Dienststellenleiter der örtlichen Polizeiinspektion, Thomas Maier, im Mai suspendiert wurde.