Unbekannter stiehlt Geldbörse aus einem Auto

Am Samstag ist in der St.-Anna-Straße in Bad Wörishofen eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen worden, dessen Fenster geöffnet waren. Wie die Polizei weiter berichtet, entwendete der unbekannte Täter das gesamte Bargeld und ließ den Geldbeutel wenige Straßen weiter auf dem Boden liegen. Ein Fußgänger fand die Geldbörse und brachte sie zur Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

