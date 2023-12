Bad Wörishofen

Mit 88 baut dieser Wörishofer immer noch Krippen

Plus Walter Kostenbader aus Bad Wörishofen steht mit 88 Jahren immer noch in der Werkstatt und baut Krippen. Die drei Könige dürfen in keiner davon fehlen.

Von Helmut Bader

Walter Kostenbader ist zwar inzwischen 88 Jahre alt, doch das Krippenbauen ist immer noch sein liebstes Hobby. Auch beim Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen wird er seine großen Krippen wieder anbieten. Das Schönste daran: Der Erlös daraus geht zum allergrößten Teil an wohltätige Einrichtungen. Immer bei den Krippen dabei sind die Heiligen Drei Könige und am 3. Dezember ist der Hobbykeller immer gefragtes Domizil.

Dabei begann alles mit dem einfachem Sammeln von Wurzeln mit seinem Sohn in Oberstdorf in Bachbetten. Walter Kostenbader kam dort erstmals auf die Idee, daraus Krippen zu bauen. Diesem Hobby frönt er nun bereits seit etwa 15 Jahren und hat seine Technik dabei immer weiter entwickelt. Seine attraktiven Unikate sind inzwischen weithin begehrt. „Eine Frau aus München sagte mir einmal, dass sie solche Exemplare von Krippen nicht einmal bei den dortigen Weihnachtsmärkten gefunden hätte“, erzählt der Bastler mit etwas Stolz in der Stimme. Seine Werkstatt ist der Keller in in Bad Wörishofen, der gefüllt ist mit allen möglichen Utensilien für seine Krippen. Im Sommer über sammelt er alle möglichen Gegenstände bei seinen Spaziergängen im Wald.

