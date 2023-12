Bad Wörishofen

17:45 Uhr

Drei Familien, 18 Kinder: So bereiten Großfamilien die Weihnachtszeit vor

Plus Mit Kindern ist die Weihnachtszeit lebhaft, mit vielen Kindern sehr lebhaft. Wir haben in Bad Wörishofen drei Familien mit insgesamt 18 Kindern besucht.

Von Kathrin Elsner

Die sechsfache Mama Kathrin Kölbl hat kürzlich schon die sechsfache Menge Spritzgebäck für die Adventszeit gebacken. "Es ist nichts mehr da, und dabei habe ich Keinem etwas gegeben", erzählt die Bad Wörishoferin schmunzelnd, ab jetzt werden die beliebten Laible bei der Oma zwischengelagert. Drei Großfamilienmamas erzählen von Wunschzetteln, Adventskalendern, Backvergnügen und der Vorfreude aufs kinderreiche Weihnachtsfest.

Vor einem halben Jahr gründeten die siebenfache Mama Anna Schmid, die sechsfache Mama Kathrin Kölbl und die fünffache Mama Simone Modricker in Bad Wörishofen einen Großfamilien-Stammtisch. "Es tut einfach gut zu hören, dass es bei anderen genau gleich läuft, ob es um Hausaufgaben, Brotzeiten oder die Wäsche geht", erzählt Simone Modricker erleichtert, die gegenseitigen praktischen Tipps seien zudem Gold wert. Aktuell geht es überall um die Weihnachtsvorbereitungen. Die Wunschzettel sind von den Kindern längst gebastelt oder geschrieben. "Wir legen alle Wunschzettel auf den Tisch, zünden ein Kerzle an, machen das Fenster auf und dann sind sie irgendwann weg", verrät Kathrin Kölbl, eine weiße Feder zeugt vom Besuch des Engelchens. "Wir haben´s unseren Kindern nie so erzählt", sagt Anna Schmid, sondern den Jüngsten von Anfang an vermittelt, dass man sich aufgrund der großen Freude von Jesu Geburt etwas schenkt. Und so drücken ihre sieben Kinder ihr den Wunschzettel alljährlich ganz einfach selbst in die Hand.

