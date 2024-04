Drei Tage, drei Projekte: Jugendliche packen in Bad Wörishofen an

Rund 50 Kinder und Jugendliche aus Bad Wörishofen setzen in einer 72-Stunden-Aktion drei soziale Projekte um. Ein Pop-Up Café in der Gartenstadt gehört dazu.

Schon der Startschuss der 72-Stunden-Aktion machte Lust auf die kommenden Tage. Rund 50 in grüne Projekt-T-Shirts gekleidete Kinder und Jugendliche zwischen acht und 19 Jahren füllten den großen Sitzungssaal des Rathauses und warteten voller Vorfreude auf die Aufgabenverkündung durch Bürgermeister Stefan Welzel. Bis Sonntag werden sie nun drei soziale Projekte in Bad Wörishofen realisieren.

Unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" findet bis zum 21. April die soziale 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und seiner Jugendverbände statt, auch nichtkatholische Gruppen nehmen an der Aktion teil. Bundesweit realisieren circa 100.000 Kinder und Jugendliche kleine soziale, ökologische und kulturelle Projekte mit großer Wirkung. Alle Gruppen setzen sich freiwillig für andere ein und wollen gemeinsam ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und ein solidarisches Zusammenleben in Deutschland und darüber hinaus. Auch internationale Gruppen aus dem europäischen Ausland sowie Afrika, Asien und Südamerika haben durch Kooperationspartner in Deutschland von der Aktion erfahren und sind im Aktionszeitraum aktiv.

Für Pfarrer Hartmann ist die 72-Stunden-Aktion eine Herzensangelegenheit

Dass sich Bad Wörishofen mit gleich drei Projekten beteiligt, ist für Pfarrer Andreas Hartmann eine Herzensangelegenheit. "Das Schönste ist, dass die Begeisterung von Stunde zu Stunde wächst und ich mich nicht retten kann vor Anrufen von Menschen, die die Aktion unterstützen möchten", berichtet er. In der Gemeinschaft die sozialen Projekte zu realisieren sei ein Erlebnis, an das sich die Kinder und Jugendlichen ihr ganzes Leben lang erinnern werden, ist er überzeugt.

Die Ministranten von St. Justina reparieren und verschönern im Rahmen der Aktion die Spielgeräte der Kindertagesstätte St. Anna. So bekommen beispielsweise die Spielkisten einen neuen Boden, Schuppen und Zug einen neuen Anstrich und am Ende wird sogar eine selbstgebaute Überraschung zum Spielen auf die Kindergartenkinder warten. Auch der Jugendtreff Kirchdorf-Dorschhausen wird für die Jüngsten aktiv. Sie gestalten den Zaun um den Kindergarten Kirchdorf mit fröhlich bunten Farben und Motiven neu. Am Samstagnachmittag endet die Aktion mit einem selbst organisierten Fest mit den Kindergartenkindern um 16 Uhr.

In der Gartenstadt von Bad Wörishofen entsteht ein "Pop-Up Café" auf Zeit

Ein derzeit in Großstädten wie München voll im Trend liegendes Projekt dürfen die Ministranten von St. Ulrich umsetzen. Sie eröffnen am Sonntag nach dem um 10.15 Uhr beginnenden Gottesdienst in St. Ulrich ein sogenanntes "Pop-Up Café". Hierzu wird für eine kurze Zeit ein Raum zu einem Café umgestaltet. Auch ein selbst gestaltetes Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß wird nicht fehlen. Der im Café erzielte Gewinn wird an ein soziales Projekt gespendet, das die Jugendlichen selbst auswählen dürfen.

Lesen Sie dazu auch