Drei Verletzte: Schwerer Unfall auf der Bad Wörishofer Umgehungsstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der St2015 bei Bad Wörishofen wurden am Donnerstagabend drei Menschen verletzt. Die Straße ist immer noch gesperrt.

Auf der Staatsstraße 2015, der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen, hat sich am Donnerstagabend ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr wurden drei Menschen verletzt. An den beteiligten Autos entstanden Totalschäden. Die erste Schätzung der Polizei zur Schadenshöhe beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Zum Unfallhergang konnte die Polizei am frühen Abend noch keine Angaben machen.

Rettungsdienste brachten die Verletzten nach dem Unfall bei Bad Wörishofen in Krankenhäuser

Die Verletzten wurden von Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen sicherte die Unfallstelle auf der viel befahrenen Straße zwischen Kaufbeuren und Türkheim ab. Die Straße war nach dem Zusammenstoß, der sich gegen 19 Uhr ereignete, nicht mehr passierbar. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern werden, war gegen 19.45 Uhr noch nicht absehbar. Abschleppfahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor Ort.

