Bad Wörishofen

Es war ein ernüchterndes Jahr für die Flüchtlingshelferin aus Bad Wörishofen

Angelika Beck hilft in Bad Wörishofen Geflüchteten, zum Beispiel mit Deutschunterricht.

Plus Angelika Beck engagiert sich seit Jahren für Geflüchtete in Bad Wörishofen. Die Situation im Jahr 2023 lässt die ehemalige Rektorin aber ratlos zurück.

Von Karin Donath

Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen für Angelika Beck, die sich seit 2015 gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen des ökumenischen Helferkreises für Geflüchtete in Bad Wörishofen engagiert. Der Sprachunterricht liegt ihr dabei besonders am Herzen. 2023 herrschte bei Beck allerdings Ernüchterung.

Beck blickt mit gemischten Gefühlen auf die Früchte der Arbeit im Jahr 2023. „Die Leute waren eher lustlos, kamen unregelmäßig zum Unterricht, da fällt einem das Unterrichten nicht immer leicht“, sagt sie. Besser wurde es erst, als nach Ostern die ersten Schüler aus dem Camp zum Unterricht in das evangelische Gemeindezentrum kamen. Zusammen mit vier weiteren Kolleginnen unterrichtet sie dort Asylberechtigte. Doch so sehr sich die ehemalige Realschulrektorin und Buchautorin aus Bad Wörishofen über den Lerneifer und die Fortschritte ihrer Schüler freute, umso mehr bedrückte sie die Situation in der Notunterkunft im Gewerbegebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

