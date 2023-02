Einbrecher stehlen Schmuck aus einer Wohnung in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen wurde eingebrochen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Bad Wörishofen wurde am Dienstag eine Wohnung aufgebrochen. Der oder die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 14 und 23 Uhr an der Landsberger Straße zu.

An der Wohnung im Erdgeschoss wurde der Schließzylinder aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen einige Schmuckstücke. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)