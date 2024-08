Einbrecher verwüsten Bürogebäude

Mehrere unbekannte Täter haben sich am Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Bürokomplex in der Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen verschafft. Laut Polizei haben sich die Einbrecher mit roher Gewalt durchs gesamte Gebäude gearbeitet und dabei einen Schaden von mehreren 10.000 Euro verursacht. Der Beuteschaden dagegen liegt nur im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

Ulf Lippmann

Bürogebäude

Bad Wörishofen