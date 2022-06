Eine Anklage wie ein Krimi: Heilerin soll Brandanschlag in Auftrag gegeben haben

Plus Eine Heilerin und ihr Ehemann müssen sich neun Jahre nach dem Feuer im Bad Wörishofer Anwesen der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber vor Gericht verantworten.

Nach mehr als neun Jahren versucht die erste Strafkammer des Landgerichtes Memmingen unter Vorsitz von Richter Wolfgang Maier einen spektakulären Brandanschlag in Bad Wörishofen aufzuarbeiten. Die Anklage klingt wie aus dem Drehbuch eines Fernsehkrimis. Im Mittelpunkt stehen die Betreiber einer Heilerpraxis in einem Gebäude der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber.