Heilig Drei König

08:00 Uhr

Die Sternsinger: eine königliche Erfolgsstory in Bad Wörishofen

Plus Centa Amberger half mit, einen alten Brauch in der Kneippstadt wiederzubeleben. Sie erzählt, wie die Hilfsaktion in der Kneippstadt aufgebaut wurde.

Von Bernhard Ledermann

Das Kneippen und das Sternsingen weisen mindestens eine Gemeinsamkeit auf: beide gehören zum Immateriellen Kulturerbe. Bis ins Mittelalter reicht die Tradition des Sternsingens zurück. Die ersten Sternsinger waren Klosterschüler, die in königlichen Gewändern durch die Gassen zogen und den Zug zur Krippe nachspielten. Später starb der Brauch aus. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde insbesondere in Deutschland und Österreich das Sternsingen wiederbelebt.

