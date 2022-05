Es geht um 5000 Euro: Welche Gemeinde hat das beste Kneipp-Projekt?

Die Wörishofer Mäzene Hans Kania und Marieluise Vorwerk verlängern ihre Förderprogramme und loben einen neuen, weitaus größeren Preis aus.

Wenn Bad Wörishofen oft als Stadt der älteren Mitbürger wahrgenommen wird, dann setzen Hans Kania und Marieluise Vorwerk, die beiden großen Gönner der Stadt, ein deutliches Zeichen dagegen. Zum Ausdruck kommt dies am besten durch die großzügigen Förderprogramme der beiden Sponsoren, die Hans Kania ganz bewusst unter das Motto „Bad Wörishofen, eine Stadt, auch für Kinder und Jugendliche“ gestellt haben möchte. Nun legen die beiden Förderer nach – mit einer Herausforderung für alle 52 Landkreis-Gemeinden.

Die Laufzeit der Bad Wörishofer Förderprogramme ist immer zeitlich begrenzt. Da sie nun eigentlich ausgelaufen wären, gaben die Spender bei einem Treffen im Rathaus bekannt, dass weiterhin Geld fließt, zunächst bis 2026. Dabei handelt es sich um den Baby-Gruß für Neugeborene in Bad Wörishofen, den Melolino-Award und die Förderung des Ehrenamtes. Einige Änderungen gibt es dennoch. Denn neu in das Programm aufgenommen haben Hans Kania und Marieluise Vorwerk den so genannten „Vergelt´s Gott-Award“ in Zusammenarbeit mit dem Kneippbund.

Das soll der neue Preis aus Bad Wörishofen bewirken

Dieser neue Preis hat zum Ziel, besonders den Kindern im Landkreis Unterallgäu Pfarrer Kneipp und seine Lehre näher zu bringen. Sebastian Kneipp lagen bekanntlich Kinder besonders am Herzen, was am besten mit seinen täglichen Besuchen des von ihm geschaffenen Kinderasyls in Bad Wörishofen zum Ausdruck kam. Thurid Leinich vom Kneippbund hat dazu bereits ein Büchlein zu diesem Thema herausgebracht, das für einen Euro erworben werden kann.

Die Ausschreibung zu dem neuen Preis richtet sich an alle 52 Kommunen, vor allem an deren Schulen und Kindergärten. Gesucht werden Projekte für oder von Kindern oder Jugendlichen, die Sebastian Kneipps Wirken für Kinder in die heutige Zeit übersetzen. Dazu wurden die Projektunterlagen bereits an die Kommunen ausgegeben, wo auch die Projekte abgegeben werden sollen. Projekte können zum Beispiel Fotos oder ein kurzer Videofilm mit dem Thema „Kneipp“ sein. Dazu sollte es eine ausführliche Projektbeschreibung geben. Ein Verantwortlicher mit den Kontaktdaten muss als Ansprechpartner genannt werden. Wenn die von den Kommunen gesammelten Projekte an die Kneippstadt weitergeleitet worden sind, sucht sich eine unabhängige Jury den Sieger oder die Siegerin heraus. Der erste Platz ist immerhin mit 5000 Euro dotiert. Bis 2026 wird dieser Award unter dem Titel „Kneipp´scher Anerkennungspreis für Kinder- und Jugendprojekte im Landkreis Unterallgäu“ alle zwei Jahre vergeben, so dass die Spender dafür in diesem Zeitraum 15.000 Euro aufbringen. In diesem Jahr ist der Abgabeschluss bereits auf den 30. Juni terminiert.

Der "Babygruß" aus Bad Wörishofen wird augestockt

Ebenfalls fortgeführt bis ins Jahr 2026 werden die anderen Förderprogramme. Dabei wird der „Babygruß“ künftig auf 60 Euro (Hälfte Spender, Hälfte Stadt) aufgestockt. Seit der Einführung im Jahre 2011 wurden 882 Babys auf diese Weise begrüßt. Die Gesamtfördersumme „Begrüßungsgeld“ betrug seitdem fast 40.000 Euro. Neu ist hier, dass die Auszahlung nur erfolgt, wenn für das Neugeborene ein Konto bei einer örtlichen Bank angelegt wird. Dies soll dazu führen, dass die Förderung auch wirklich dem kleinen Erdenbürger direkt zugutekommt. Die Banken geben dazu dann auch noch ein Geschenk mit drauf.

Beibehalten wird auch der Melolino-Award in bisheriger Form. Hier stellen Hans Kania und Marieluise Vorwerk bis 2026 jährlich 1000 Euro für Musikschülerinnen und -schüler, die von einer Jury ausgewählt werden, ebenfalls weiterhin zur Verfügung.

Bisher wurden 20 Musikanten damit bedacht. Dasselbe gilt für die Förderung des Ehrenamtes, die ebenfalls mit 1000 Euro pro Jahr Anerkennung findet. Zwölf Personen wurden bisher für ihr Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet.

Klar, dass auch Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sich bei dem Treffen glücklich schätzte, so großzügige Gönner in der Stadt zu haben und seinen Dank zum Ausdruck brachte.

Dabei sollten auch nicht die Spenden von Kania und Vorwerk in vielen anderen Bereichen vergessen werden, etwa den Verkehrsübungsplatz der Stadt Bad Wörishofen. Schließlich galt Welzels Dank auch noch seinem Mitarbeiter Günther Brüch, der sich um diesen Bereich im Rathaus sehr gewissenhaft kümmere.