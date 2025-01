Falscher Bankmitarbeiter macht tausende Euro Beute

Ein falscher Bankmitarbeiter hat einen Mann in Bad Wörishofen um viel Geld gebracht.

Der 63-Jährige erhielt nach Darstellung der Polizei am Donnerstag einen Anruf - vermeintlich von seiner Hausbank. Im längeren Telefonat wurde ihm glaubhaft gemacht, dass sich Betrüger Zugang zu seinem Online-Banking verschaffen wollten. Deshalb empfahl der „Bankmitarbeiter“, die Ersparnisse auf ein spezielles Bankkonto zu überweisen. In der Zwischenzeit hätte sein heimischer Computer auf Viren und Bedrohungen geprüft werden sollen.

Der Mann sollte seine Ersparnisse auf ein angeblich sicheres Konto überweisen

Der Betrug funktionierte. Ein hoher Betrag im vierstelligen Euro-Bereich wurde nach Auskunft der Polizei in einer Echtzeitüberweisung transferiert, ehe der 63-Jährige selbst bei der richtigen Bank angerufen hatte und so den Betrug entdeckte. „Glück im Unglück“, so die Polizei sei, dass die Überweisung auf ein deutsches Konto stattfand und der Geschädigte nun Rechtsansprüche gegen den Kontoinhaber geltend machen könne. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen gegen die Betrüger aufgenommen. (mz)