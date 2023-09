Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Festival der Nationen: Chauffeur der Stars plaudert aus dem Nähkästchen

Die Weltstars der Klassik chauffiert Marcel Mollin inzwischen mit Routine. Die Instrumente sind so wertvoll, dass die Künstler sie zumeist selbst ins Auto legen.

Plus Marcel Mollin chauffiert Stars und Sternchen des Festivals der Nationen nach und durch Bad Wörishofen. In diesem Jahr wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Von Kathrin Elsner

„Das größte Kompliment ist es für mich als Festivalfahrer, wenn der Künstler sich so sicher und wohlfühlt, dass er im Auto einschläft“, sagt Marcel Mollin und lächelt. Zur Künstlerbetreuung gehöre jedoch viel mehr als der Fahrdienst, verrät Mollin, der am Rande des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert.

Hinter den Kulissen des Festivals der Nationen beginnt der Arbeitstag von Marcel Mollin schon früh. Die erste Aufgabe morgens gegen 8 Uhr: Den Backstage-Bereich des Kursaals aufsperren und überprüfen, ob die Künstlergarderoben sauber sind und die Beschilderung für den Tag stimmt. „Außerdem gucke ich nach, wie viel Wasser, Snacks und Obst für die Verpflegung des Orchesters noch da ist und kaufe entsprechend neu ein“, erzählt er.

