Festival der Nationen: Für Nigel Kennedy gibt mancher sein letztes Hemd

Plus Andreas Adelhofer hat mit Stargeiger Nigel Kennedy schon einiges erlebt. Vor dem Auftritt des Weltstars in Bad Wörishofen plaudert er aus dem Nähkästchen.

Ein abgeschnittenes Hemd, das optimale Klangerlebnis und das Festival der Nationen: Das ist eine Kombination, die Rätsel aufgibt. Aufgelöst wird sie durch Andreas Adelhofer, Stage Manager von Nigel Kennedy, der am Mittwoch, 27. September, beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen gastiert. Adelhofer plaudert aus dem Nähkästchen, denn die Arbeit mit Künstlern wie Kennedy bietet ganz besondere Herausforderungen. Für Kennedy geben manche buchstäblich ihr letztes Hemd - auch wenn sie es gerade noch selbst getragen haben.

Aelhofers Affinität zur Musik war schon immer groß. Als Gitarrist, Komponist und Texter führte ihn sein Weg nach dem Zivildienst zunächst in ein Medizinstudium, dass er kurz vor dem zweiten Staatsexamen zu Gunsten der Musik verließ. Nach zahlreichen renommierten anderen Künstlern ist Adelhofer vor rund zwölf Jahren auf Nigel Kennedy getroffen und die gegenseitige Liebe zur Musik und der Anspruch an eine hochwertige Klangreproduktion haben bis zum heutigen Tag weltweit zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt.