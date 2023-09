Festival der Nationen in Bad Wörishofen setzt neue Maßstäbe

Rund 3500 Kinder und Jugendliche nutzen die Angebote beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Dort treten Weltstars wie Levit, Damrau und Kennedy auf.

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen setzt heuer neue Maßstäbe - wieder einmal. Die gerade erst mit dem Bundesverdienstkreuz geehrten Festivalmacher Winfried und Werner Roch haben heuer zum Starprogramm noch Angebote für 3500 teilnehmende Kinder und Jugendliche geschaffen. Weltstar Igor Levit spielt dabei eine entscheidende Rolle.

"Stars und junge Weltelite" ist das weithin bekannte Motto des Festivals der Nationen, das heuer am 22. September beginnt. Doch der junge Einschlag des Festivals zeigt sich längst auch im Publikum. 3500 Kinder und Jugendliche nehmen heuer die zahlreichen Angebote in Bad Wörishofen war. Man wird lange suchen müssen, um ein jüngeres Klassikpublikum als in Bad Wörishofen zu finden. Winfried und Werner Roch haben dazu eigens ein zusätzliches Konzert ins Leben gerufen.

"Vorsicht Klassik - Das große Schulkonzert" ist der Titel der Veranstaltung, bei der die Kinder keinen Geringeren treffen dürfen als Klavier-Weltstar Igor Levit. Man wolle Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren für klassische Musik begeistern, sagt Intendant Winfried Roch. Mit Levit haben sie dazu einen Star ausgesucht, der alleine mit seinem Social-Media-Engagement auf einer Wellenlänge mit seinem jungen Publikum liegen dürfte.

Levits Auftritt bei Twitter - jetzt X - ist legendär. Der Künstler präsentiert sich dort klug, kritisch, emotional. Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie streamte Levit auf seinem Kanal zudem 53 Hauskonzerte, die weltweiten Zuspruch fanden. In Bad Wörishofen erleben die Kinder und Jugendlichen Levit bei freiem Eintritt. Möglich macht das die Unterstützung von Freistaat und Bayerischem Rundfunk. Es wird nicht nur ein Konzert zum Zuhören sein. Winfried und Werner Roch setzen auf Interaktion. Man wolle eine besondere Nähe zum Weltstar Levit herstellen, den Kindern idealerweise Begeisterung entfachen. Das Schulkonzert beginnt am Freitag, 22. September, um 9.30 Uhr im Kursaal. Dirigent ist Christoph Adt, es spielt das vbw-Festivalorchester, in dem einige der besten bayerischen Klassiktalente vereint sind, ebenfalls alle im jugendlichen Alter. Im Mittelpunkt steht Beethovens Klavierkonzert Nr. 5.

Die Mindelheimer Zeitung präsentiert beim Festival der Nationen "Kinder spielen für Kinder"

Bereits am Vortag, dem Donnerstag, 21. September, heißt es "Kinder spielen für Kinder" mit der Mindelheimer Zeitung. Kinder aus den Klassen 3 bis 6 dürfen dabei hinter die Kulissen eines Symphonieorchesters blicken. Mit dabei ist ebenfalls das vbw-Festivalorchester.

Die enorme Resonanz auf die Klassikangebote für die Jüngsten macht selbst Winfried und Werner Roch sprachlos. In den vergangenen Jahren seien bereits rund 20.000 Kinder und Jugendliche beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen dabeigewesen. Auch die Weltstars wissen das zu würdigen - mehr noch. "Igor Levit hat nur zugesagt unter der Bedingung, dass er für Kinder spielen darf", sagt Werner Roch. Levit habe auch darauf gedrängt, für das Konzert eine Broschüre herauszugeben, die jugendlicher wirkt, als Klassikwerbung normalerweise ist. Herausgekommen ist ein Hingucker mit einem völlig erschöpft auf einem Teppich liegenden Levit.

Das "Musikfest für alle" beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen ist gratis

Großen Zuspruch erfahren auch die Workshops für Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien, in denen es heuer um Antonio Vivaldi geht. "Classic for Kids" bietet diesmal ebenfalls Vivaldi, die "Jahreszeiten", am 25. September. Es handelt sich um ein Klavierkonzert für Grundschüler mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und Preisträgern von "Jugend musiziert".

Das große "Musikfest für alle" gibt es am 24. September in der Innenstadt zudem gratis. Doch damit nicht genug. "Die Philosophie des Festivals wird heuer eindrucksvoll verkörpert", sagt Intendant Winfried Roch: Der "Prix Young Artist of the Year" geht an die 14 Jahre alte Violonistin Boha Moon. Neben Levit kommt mit Geigen-Weltstar Hilary Hahn ein weiterer Social-Media-Star.s Hahn gibt zudem ihr Debüt in Bad Wörishofen. Janine Jansen, Jan Lisiecki und Katia Buniatishvili sind weitere Vertreter dieser jungen Weltelite, für die das Festival der Nationen berühmt ist. Dazu kommen Weltstars ersten Ranges wie Diana Damrau, Nigel Kennedy oder eben Levit.

Damit sich das Festival auf junge Leute leisten können, gibt es Patenschaftsprogramme und zudem Restkarten der Konzerte am Veranstaltungstag für zehn Euro, wenn man unter 14 Jahren alt ist. Karten für alle Konzerte gibt es bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) oder Mindelheim (08261/991375) sowie im Festivalbüro unter der Telefonnummer 08247/960963.