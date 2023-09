Festival der Nationen in Bad Wörishofen: Stargeigerin Jansen fällt zum Auftakt aus

Das Eröffnungskonzert des Festivals der Nationen läuft anders, als geplant. Janine Jansen fällt aus. Doch ein anderer Weltstar springt ein.

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen erzeugt schon Spannung vor dem ersten Ton. Das Eröffnungskonzert am Freitag, 22. September, wird anders laufen, als geplant. Der Grund dafür ist der Ausfall von Stargeigerin Janine Jansen. Die Künstlerin ist erkrankt, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Jansens Absage hat die Festival-Organisatoren Winfried und Werner Roch gleich vor die erste ungeplante Herausforderung gestellt. Doch die Klassik-Experten aus Türkheim haben die entstandene Lücke schnell gefüllt. Starpianist Igor Levit werde nun beim Eröffnungsabend im Kursaal auftreten, teilte Werner Roch am Mittwoch mit. Das Konzert beginnt wie geplant um 19.30 Uhr.

Igor Levit springt beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen für Janine Jansen ein. Foto: Felix Broede

„Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Igor Levit spontan zugesagt hat, am Eröffnungsabend das herrliche Klavierkonzert Nr. 12 von Wolfgang Amadeus Mozart in A-Dur zu interpretieren“, so Festivalintendant Winfried Roch. Gerade erst wurde Levit bei seiner Festivaltournee mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Jakub Hrůša gefeiert. Tickets für das Festival der Nationen gibt es unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375) sowie im Festivalbüro unter der Telefonnummer 08245/960988 oder im Kurhaus (08247/993357).

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch