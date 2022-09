Bad Wörishofen

Feuer in der Nacht: Zwei Hütten in Bad Wörishofen niedergebrannt

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen hat es in der Nacht an zwei Stellen gebrannt, unter anderem in der Nähe der Therme. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Brandeinsätze in Bad Wörishofen beschäftigen jetzt die Kriminalpolizei. Am Montag wurden Bad Wörishofens freiwillige Feuerwehren gegen 20.30 Uhr zu einem Brand nahe der Therme Bad Wörishofen gerufen. Dort stand eine Hütte in Flammen. Noch während der Löscharbeiten wurde eine weitere brennende Hütte entdeckt, etwa 500 Meter vom Einsatzort entfernt. Beide Hütten wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 15.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. 22 Bilder Nächtliche Feuer vernichten zwei Hütten in Bad Wörishofen Foto: Thorsten Bringezu Die freiwilligen Feuerwehren von Bad Wörishofen waren mit 30 Einsatzkräften an den Löscharbeiten beteiligt und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald. Die Brandursachen sind derzeit noch unklar. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Zeugen, die Hinweise zu der Brandursachen oder verdächtigen Personen im Bereich der Therme Bad Wörishofen in den Abendstunden machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Die Formel 1 der Badeenten sorgt für ein Spektakel in Bad Wörishofen

