Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Feuer, Rauch, verletzte Kinder: Bad Wörishofens Feuerwehr übt im Kurhaus

Bei der Hauptübung der Feuerwehr Bad Wörishofen am Kurhaus ging es auch um die Rettung verletzter Kinder.

Plus Die Feuerwehr Bad Wörishofen sorgt mit einer sehr realistischen Übung für Aufsehen – das liegt auch an den filmreifen Auftritten der Jugendfeuerwehr.

Dichte Rauchschwaden dringen aus dem Eingang zum Kurtheater, aus dem Gebäude gellen Hilfeschreie. Kinder stehen an den Fenstern im ersten Stock des Kurhauses, hustend und um Atem ringend. Kurz darauf rückt ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an - und zum Glück ist es nur eine Übung. Die aber zeigt, wie schnell es im Ernstfall gehen muss.

Das Szenario der Hauptübung von Bad Wörishofens Feuerwehr wirkt so echt, dass erschrockene Passanten, die zufällig gerade vorbeilaufen, schnell beruhigt werden müssen. Die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr mit Unterstützung der Bereitschaften des Roten Kreuzes Bad Wörishofen und Mindelheim zieht am Donnerstagabend auch Schaulustige an. Simuliert wurde diesmal ein Brand im Kurhaus, der zwar schnell unter Kontrolle war, allerdings das gesamte Foyer verraucht hatte.

