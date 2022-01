Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte bei Unfall in Bad Wörishofen

Bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Segelflugplatzes von Bad Wörishofen wurden zwei Menschen verletzt. Die Straße war längere Zeit gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Wörishofen wurden am Donnerstag zwei Menschen verletzt. Unmittelbar vor dem Ortseingang, auf Höhe des Segelflugplatzes, stießen gegen 11 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Die beiden Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die MN23 zwischen Bad Wörishofen und dem Skylinepark war als Folge länger gesperrt, ist mittlerweile aber wieder für den Verkehr freigegeben. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen.