Fulminanter Auftakt der Musik-Filmtage im Filmhaus Huber

Zum Start der Musik-Filmtage im Bad Wörishofer Kino spielte das Kurorchester bekannte Filmmelodien.

Die Musiker vom Kur-Orchester „Gentle Moods“ und ihr Leiter Josef Csik hatten ihre Instrumente ausgepackt, ihre Plätze vor der Kinoleinwand eingenommen. Rudolf Huber, Inhaber des Filmhauses in Bad Wörishofen ging ans Mikrofon und rief den Gästen zu: „Herzlich willkommen zu den 8. Bad Wörishofer Musik-Filmtagen!“ Die großen Opernhäuser der Welt und etliche besondere Filme aus der Welt der Musik würden sie alle in den kommenden Wochen begeistern. Davon war Bürgermeister Stefan Welzel überzeugt.

Er betonte bei der Begrüßung der Gäste im Kinosaal und des Kur-Orchesters, dass das Filmhaus Huber immer wieder wegen seines ausgewählt abwechslungsreichen Programmes geehrt und prämiert worden sei. Die Musik-Filmtage würden viele schöne Stunden versprechen. Er sagte: „Hiermit eröffne ich offiziell die Musik-Filmtage.“ Das Kur-Orchester spielte vor dem ersten großen Film „Ennio Morricone – Der Maestro“ bekannte und beliebte Filmmelodien wie „Lara’s Theme“ aus dem Film „Doktor Schiwago“, ein Medley der Melodien von Peter Kreuder ebenso wie aus dem Film „Anatevka“ oder „The Fiddler on the Roof“. Fehlen durfte auch „Fluch der Karibik“ nicht. Kräftiger Applaus war den Musikern sicher.

Rudolf Huber Foto: Maria Schmid

Der Film „Ennio Morricone“ zeigte die unglaubliche Vielfalt der mehr als 500 Kompositionen unterschiedlichster Themen auf, ließen ihn selbst, Kolleginnen und Kollegen, Musikerinnen und Musiker, Regisseure, Sänger und Sängerinnen zu Wort kommen. Auf dem Programm stehen in den nächsten Tagen „Die Zauberflöte“, eine Direktübertragung aus der Metropolitan Opera, New York, das Filmporträt über die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter, die Geschichte des Songs „Halleluja“ von Leonard Cohen ebenso wie der Film über den großen Komponisten „John Williams – Live in Vienna“, um nur einige Highlights zu nennen. Vor dem Film über Anne-Sophie Mutter treten die „Glanzlichter“, die Geigenschülerinnen von Ursula Glanz auf. Das Programm der Musik-Filmtage finden Sie unter www.filmhaus-huber.de.

