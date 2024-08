Gänsehaut für alle Jazz-Fans in der Kurstadt

Das Blues- und Jazzfestival in Bad Wörishofen geht in die nächste Runde. Vom Mittwoch, 21., bis Sonntag, 25. August, dürfen sich alle Musikbegeisterten auf die 33. Ausgabe von „Jazz goes to Kur“ in der Kneippstadt freuen.

Gestartet wird mit zwei passenden Filmvorführungen im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Am Mittwoch, 21. August um 20 Uhr läuft „Back to Black“ – ein Biopic über die weltberühmte Soul- und Jazz-Sängerin Amy Winehouse. Ihre Stimme. Ihr Leben. Ihre Musik. Der Film unternimmt eine Reise, von der lebendigen Camden High Street der 90er-Jahre bis hin zu Amys Aufschwung zu weltweiter Bewunderung und wieder zurück.

Filme im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen zu zwei Größen der Musikgeschichte

Eine weitere Biografie steht am Donnerstag, 22. August um 20 Uhr im Mittelpunkt. „Bob Marley: One Love“ handelt über den jamaikanischen Reggae-Künstler Bob Marley. Erst schrieb er Musikgeschichte, dann veränderte er die Welt. Er gilt auch über 40 Jahre nach seinem Tod noch als eine weltberühmte Legende der Popkultur. Mit Songs wie „No Woman, No Cry“, „Is This Love“ und vielen weiteren, die noch heute zu den meistgespielten Liedern der Welt gehören, zählt Bob Marley mit seinem unverwechselbaren Gesangs- und Songwriting-Stil zu den Pionieren des Reggaes.

Am Freitag, 23. August, gibt das Kurorchester „Gentle Moods“ um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Musik-Pavillon vor dem Kurtheater ein Jazz-Kurkonzert. Ein Highlight ist am Samstag, 24. August um 19.30 Uhr der Auftritt des „Jasmin Bayer Quintett“ im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“. Mit ihrem Programm „Von Jazz bis James Bond“ versprechen die Musiker dem Publikum konsequenten und swingenden, vielseitigen und erfrischenden

Jazz voller Eleganz und perfekter Ausgewogenheit von Intellekt und Emotion. An Sängerin Jasmin Bayers Seite stehen Pianist Davide Roberts, Gary Todd am Kontrabass, Hajo v. Hadeln am Schlagzeug und Florian Brandl an Trompete und Flügelhorn. Vier Musiker, die in ihrem Jazz Leidenschaft und spielerische Eleganz, Akkuratesse und improvisatorische Beweglichkeit virtuos vereinen. Zum Abschluss findet am Sonntag, 25. August, um 10 Uhr ein Jazz-Gottesdienst in der Erlöserkirche statt.

Icon Vergrößern Am Freitag, 23. August, gibt das Kurorchester „Gentle Moods“ um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Musik-Pavillon vor dem Kurtheater ein Jazz-Kurkonzert. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb Icon Schließen Schließen Am Freitag, 23. August, gibt das Kurorchester „Gentle Moods“ um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Musik-Pavillon vor dem Kurtheater ein Jazz-Kurkonzert. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

Das detaillierte Programm und weitere Informationen sind auf www.bad-woerishofen.de zu finden.

Für das Konzert des Jasmin-Bayer-Quintetts gibt es auch Tickets bei der Mindelheimer Zeitung (Gärtnerweg 7) unter der Telefonnummer 08247/35035. Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Gäste-Information im Kurhaus (Hauptstraße 16) oder unter der Telefonnummer 08247/9933-57, E-Mail: kartenvorverkauf@bad-woerishofen.de.

Das Programm im Überblick:

Mittwoch, 21. August: Filmvorführung: „Back to Black“ (20 Uhr), Filmhaus Huber Bad Wörishofen

Donnerstag, 22. August: Filmvorführung: “Bob Marley: One Love“ (20 Uhr), Filmhaus Huber Bad Wörishofen

Freitag, 23. August: Jazz-Kurkonzert mit dem Kurorchester „Gentle Moods (19.30 Uhr) Musik-Pavillon

Samstag, 24. August: Jazz-Konzert mit dem „Jasmin Bayer Quintett“ (19.30 Uhr), Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“

Sonntag, 25. August: Jazz-Gottesdienst (10 Uhr), Erlöserkirche