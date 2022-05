Bad Wörishofen

Gefährdet das Neubaugebiet die Kalte Quelle in Dorschhausen?

Die „Kalte Quelle“ in Dorschhausen ist Bad Wörishofens kälteste Kneippanlage.

Plus In Dorschhausen gibt es Kritik an der Planung des neuen Baugebietes. Es geht um Verkehrsbelastung, Abwasser und Gefahren für Schulkinder.

Von Wilhelm Unfried

Volles Dorfgemeinschaftshaus bei der ersten Bürgerversammlung seit den Corona-Lockdowns. Die meisten waren gekommen, um sich von Bürgermeister Stefan Welzel über den Planungsstand des Baugebietes Kreuzbreiten II westlich von Dorschhausen informieren zu lassen. Der Abend ließ dann doch einige ratlose Bürger zurück, die Diskussion warf viele Frage auf und brachte nicht immer Antworten.

