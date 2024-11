Gesundheitliche Gründe? Autofahrerin (68) kommt von der Straße ab

Ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr steht einer 68-jährigen Autofahrerin bevor, die am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall verschuldet hat. Da möglicherweise gesundheitliche Gründe als Ursache für den Verkehrsunfall infrage kommen, leitete die Polizei das Strafverfahren ein. Laut Polizei kam die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Straßenseite, wo sie mit einer Laterne und einem Baum kollidierte. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Totalschaden. (mz)

