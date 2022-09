Glamouröser Auftakt zum Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Plus Bayerns Kunstminister Markus Blume adelt Bad Wörishofen als Klassik-Metropole. Stars und Sternchen verleihen dem Eröffnungsabend Glanz.

Es ist wieder Festival-Zeit in Bad Wörishofen. Der Eröffnungsabend des wohl außergewöhnlichsten Festivals der Nationen seit der Gründung war ein vielfältiger Genuss – musikalisch wie kulinarisch. Dazu adelte Bayerns Kunstminister Markus Blume Bad Wörishofen als „Klassik-Metropole“, die berühmten Spielorten wie Salzburg oder Bayreuth mittlerweile ebenbürtig sei. Schauspieler Elmar Wepper machte der Kneippstadt ebenfalls ein großes Kompliment, wenngleich ein ungleich ungewöhnlicheres.