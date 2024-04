Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Gefängnis nach Ohrfeige in der Therme Bad Wörishofen

Nach einer Ohrfeige in der Therme Bad Wörishofen muss ein Mann ins Gefängnis.

Plus Richter zieht Reißleine nach Ausraster eines Wiederholungstäters in der Therme Bad Wörishofen. Der Mann muss ins Gefängnis.

Von Wilhelm Unfried

Nach einem Besuch mit einer Clique in der Therme Bad Wörishofen rastet der Angeklagte wieder einmal aus. Er setzt sich neben ein Pärchen, gibt dem Mann eine Ohrfeige und beleidigt ihn auch noch. So sieht es das Gericht. Es ist nicht das erste Mal, dass Alkoholkonsum des Mannes auf diese Weise endet. Und nach 13 Vorstrafen sah Richter Philip Dylla nun keine andere Möglichkeit mehr, als den knapp 45-jährigen Mann ins Gefängnis zu schicken.

Der 45-Jährige besuchte im Juli des vergangenen Jahres zusammen mit Freunden die Therme in Bad Wörishofen. Neben dem Wasser hatten es dem Mann vor allem die alkoholischen Getränke an der Bar angetan. „Es waren schon sieben große Cocktails und genauso viele Biere“, gesteht der Angeklagte nach Fragen des Richters. Am Nachmittag eskalierte die Situation. Der Mann setzte sich neben ein Pärchen und schlug dem Mann unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte meinte, der Schlag sei aus dem „Nichts“ gekommen. Zudem habe ihn der 45-Jährige auch noch unflätig beleidigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen