Hochwasserschutz: Drei kritische Stellen im Stadtgebiet stechen hervor

Über die neuesten Erkenntnisse aus den Starkregenereignissen in diesem Sommer unterrichtete Stadtbaumeister Roland Klier die Mitglieder des Umweltbeirates von Bad Wörishofen. Trotz eines Hochwasserereignisses, wie es statistisch nur alle 200 Jahre vorkommt, sei die Lage stabil geblieben. Allerdings hätten sich drei kritische Stellen im Stadtgebiet herausgebildet. Der neue Klimaschutzbeauftragte Maximilian Sontheimer verriet, dass es auch an diesem Jahreswechsel kein Böllerverbot in der Kurstadt geben werde. Bürgermeister Stefan Welzel begründete diesen Schritt; „Wir können das Verbot nicht durchsetzen.“ Er rief die Bürger auf, mit dem Geld etwas ökologisch Sinnvolles zu tun, statt es in den Himmel zu schießen.

