In Bad Wörishofen wird es schrill und bunt: die Gaugewäudler kommen

Faschingsfans kommen am Wochenende in Bad Wörishofen auf ihre Kosten. Gefeiert wird ein besonderes närrisches Jubiläum.

Der Fasching in Bad Wörishofen wird am Wochenende bunt – laut – schrill. Die „Gaugewäudler“ aus Emmenbrücke (Luzern/ Schweiz) mischen die trüben Wintertage mit ihren kräftigen Klängen fröhlich auf. Die rund 60 Mitwirkenden dieser närrischen Gruppe treffen am Freitagabend ein und werden bereits am Samstag um 12 Uhr vor dem V-Markt im Gewerbegebiet aufspielen. Angeführt werden sie vom Kneippstädter Standartenführer Ralph Legelli. Ihn gibt es seit 2016. Das ist eine Rarität, wie Klaus Schmidt versichert. Unvergessen und darum in diesem Jahr eine große Besonderheit, ist die inzwischen 30-jährige Freundschaft der Narren aus Bad Wörishofen und Emmenbrücke. Klaus Schmidt erzählt, dass lange vor diesen 30 Jahren Ludwig Merz und er damals vor allem die Kinder zum närrischen Treiben zum Blütenhof lockten – und das mit lang anhaltendem Erfolg. Die „Ludwigs“, Ludwig Merz und Ludwig Städele, sorgten für Stimmung.

Erstmals gibt es die "Wörishofer Faschingssause" mit mehreren Faschingsvereinen

Heuer wird es zum ersten Mal eine „Wörishofer Faschingssause“ im Kursaal geben. Daran beteiligen sich nicht nur die Gaugewäudler selbst, sie sind Gäste der Bad Wörishofener Faschingsvereine „Kneippilonia“ und der „Gaudilonia“ und den Gästen aus dem Landkreis Günzburg, dem Karnevalsclub „Ballustika“ aus Balzhausen. Die „Sause“ im Kursaal beginnt um 19 Uhr. Klaus Schmidt sagt, dass das zwar die erste gemeinsame Faschingssause sei. Er hoffe aber sehr, dass es nicht die einzige bleiben wird.

217 Bilder Mehr Fasching geht nicht: Gardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Am Sonntag, 5. Februar, begrüßt Bürgermeister Stefan Welzel die Gäste aus der Schweiz. Zur besten Matinee-Zeit, um 11 Uhr, werden die Musikanten vor dem Kurtheater, am Musikpavillon, ein Konzert geben. Und vielleicht haben sie eine Überraschung mitgebracht? Vor zehn Jahren war es der Gaugebrunnen vor dem Kurhaus. Außerdem wünschen sich beide Seiten, dass diese Freundschaft auch weiterhin bestehen bleibt.

