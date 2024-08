Jugend- und Familienforum Bad Wörishofen im Skyline Park

Der Termin für das nächste Jugend- und Familienforum der Stadt Bad Wörishofen steht fest. Bürgermeister Stefan Welzel lädt gemeinsam mit Sozialreferent Tobias Kotonski zur kurzweiligen Gesprächsplattform ein.

Hier können Anliegen und Themen formuliert und diskutiert werden, die die Jugendlichen und die Familien in der Kneippstadt beschäftigen und interessieren. Bürgermeister Welzel hat dazu mit Skylinepark-Chef Joachim Löwenthal vereinbart, dass das Forum wieder in Bayerns größtem Freizeitpark stattfinden kann, am Samstag, 7. September.

Los geht es um 13.30 Uhr mit dem „Talk im Roten Salon“ des Skylineparks. Joachim Löwenthal und Bürgermeister Stefan Welzel begrüßen dazu die Familien und Jugendliche. Im Anschluss ab 14.30 Uhr dürfen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Park besuchen. Das Familienforum findet bei jeder Witterung statt. (mz)