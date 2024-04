Kathreinerstraße in Bad Wörishofen wird für zwei Wochen gesperrt

In Bad Wörishofen wird eine vielbefahrene Straße saniert. Das bedeutet Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt für zwei Wochen.

Die Kathreinerstraße in Bad Wörishofens Innenstadt wird am Dienstag, 16. April, gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zwei Wochen lang müssen Verkehrsteilnehmer eine Umleitung nehmen.

Die Firma Gabriel beginne am 16. April in der Kathreinerstraße mit den Bauarbeiten, teilt die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen mit. Betroffen ist der zwischen der Obstinsel und der Hauptstraße. "Die Kathreinerstraße wird in diesem Bereich hierzu voll gesperrt werden", so die Stadtverwaltung. Die Sperrung werde zirka zwei Wochen dauern. In dieser Zeit wird die Fahrbahn saniert.

Die Umleitung erfolgt über Hauptstraße, Bürgermeister-Stöckle-Straße und die Fidel-Kreuzer-Straße.

Lesen Sie dazu auch