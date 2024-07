Kleintransporter kippt nach Kollision in den Straßengraben

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Kleintransporters, der am Montagvormittag im Einmündungsbereich der Kreisstraße MN 23 und der Jakob-Müller-Straße einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt eines Autofahrers auf der Kreisstraße. Nachdem er in die Kreisstraße eingebogen war, wurde der Kleintransporter frontal vom vorfahrtsberechtigten Auto im Seitenbereich erfasst. Dieser kippte deshalb in den Straßengraben um und beschädigte zudem ein Verkehrsschild. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. (mz).

