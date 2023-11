Kleintransporter steht in Flammen: A96 eine Stunde lang gesperrt

Weil er ein seltsames Geräusch hörte, stoppte der Fahrer eines Kleintransporters auf der A96. Kaum war er ausgestiegen, da stand das Fahrzeug in Flammen.

Glück im Unglück hatte der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der am Dienstag gegen 20.20 Uhr auf der A 96 in Richtung München unterwegs. Nachdem der Mann kurz vor der Anschlussstelle Bad Wörishofen ein seltsames Geräusch vernahm, hielt er auf dem Pannenstreifen an. Kurz darauf qualmte es aus dem Motorraum. Beim Aufstellen des Warndreiecks bemerkte der 49-Jährige, wie sein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging.

Die Feuerwehr Mindelheim hatte den Brand auf der A96 schnell unter Kontrolle

Die wenig später eintreffende Feuerwehr Mindelheim konnte den Brand schnell löschen. Zudem kümmerte sie sich zusammen mit der Autobahnmeisterei um die Absicherung der Einsatzstelle. Bis zur Bergung des Kleintransporters musste die Richtungsfahrbahn für eine Stunde komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (mz)