Bad Wörishofen

Knalleffekte zum Abschluss des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen,

Starigerin Hilary Hahn gab ihr Debüt beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen und bescherte dem Publikum einen glanzvollen Abschiedsabend.

Plus Stargeigerin Hilary Hahn räumt bei ihrer Premiere in Bad Wörishofen richtig ab. Danach wartet auf den Orchesterchef die größte Herausforderung des Abends.

Mit einem Feuerwerk endete in Bad Wörishofen das Festival der Nationen. Zuvor allerdings hatte Stargeigerin Hilary Hahn im Kursaal bereits ein musikalisches Feuerwerk gezündet, das in Erinnerung bleiben wird. Die Amerikanerin platzierte bei ihrem Debüt in Wörishofen einen glanzvollen Schlussakkord hinter ein Festival, das neue Maßstäbe gesetzt hatte. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Festival-Macher Winfried und Werner Roch beim Abschlussempfang im Hotel Tanneck, wo auf Hahn und den Dirigenten Omer Meir Wellber eine besondere Herausforderung wartete, die "größte des Abends", wie Intentant Winfried Roch dem Duo mit auf den Weg gab.

Beim Festival der Nationen müssen Künstler am Ende nochmal richtig ran. Omer Meir Wellber (mit Hilary Hahn), der Dirigent der Kammerphilharmonie Bremen, zapfte das Bier für den Abschlussempfang an. Foto: Bernd Feil

Hilary Hahn hat bei ihrem ersten Auftritt in Bad Wörishofen gleich richtig abgeräumt. Tosender Applaus, Jubel im Kursaal, Standing Ovations. Die Konzertkritik finden Sie im Kulturteil dieser Ausgabe. Der israelische Dirigent Wellber erwies sich als nicht minder unterhaltsam, durch sein erfrischend energiegeladenes Dirigat und am Ende mit einer Zugabe gemeinsam mit Hahn, wo Wellber zum Akkordeon griff. Bestens aufgelegt zeigte sich der designierte Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatsoper in Hamburg (ab August 2025) auch beim Abschlussempfang im Hotel Tanneck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

