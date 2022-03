Kneipp’sche Kinderheilstätte als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine?

Plus Die Mallersdorfer Schwestern ziehen aus. Nun stellen die Barmherzigen Brüder das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung.

In Bad Wörishofen geht eine Ära zu Ende: Die Mallersdorfer Schwestern werden das Gebäude der ehemaligen Kneipp’schen Kinderheilstätte endgültig verlassen. Damit ist das Ende der Lieblingseinrichtung von Pfarrer Sebastian Kneipp besiegelt. Das Gebäude steht dann für eine Nachnutzung zur Verfügung.