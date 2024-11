Kreisstraße zwischen Dorschhausen und Mindelau gesperrt

Wer von Bad Wörishofen aus über Dorschhausen nach Mindelheim fahren will, muss derzeit eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Straße zwischen Dorschhausen und Mindelau wurde gesperrt. Darauf wies Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer am Montagabend im Stadtrat hin.

Hofer wollte wissen, warum über die Sperrung vorab nicht informiert wurde. „Das ist doch unser Bauprojekt, oder?“, wollte Hofer wissen. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte, ihm sei die Baustelle nicht bekannt, man werde das klären. Welzel wies auch darauf hin, dass die Straße eine Kreisstraße sei.

Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit nicht bekannt

Das Landratsamt, das für die Kreisstraßen zuständig ist, teilte am Dienstag allerdings mit, man habe dort keine Baustelle eingerichtet. „Unseres Wissens wird dort das Baugebiet angeschlossen“, teilte Behördensprecherin Eva Büchele mit. Gemeint ist das Neubaugebiet im Bereich Kreuzbreiten in Dorschhausen, dort laufen derzeit Bauarbeiten. Wie lange die Straße gesperrt bleibt, ist derzeit nicht bekannt.