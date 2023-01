Kripo ermittelt nach Kellerbrand in Bad Wörishofer Einfamilienhaus

Einsatz für die Feuerwehren aus Stockheim und Bad Wörishofen. Im Keller eines Hauses in Bad Wörishofen brach ein Feuer aus.

Feuerwehreinsatz in der Gartenstadt von Bad Wörishofen: Im Keller eines Einfamilienhauses am Waxensteinweg brannte es. Die Feuerwehren aus Stockheim und Bad Wörishofen wurden am Dienstag gegen 19 Uhr alarmiert und hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Der stark verrauchte Keller wurde ausgiebig gelüftet. Die Kripo war am Mittwoch vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Ein Ergebnis steht noch aus.

