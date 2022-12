Bad Wörishofen

vor 52 Min.

Krippen und Kunst: Eine neue Attraktion für Bad Wörishofen

Das Haus der Kunst und der Krippen bietet eindrucksvolle Darstellungen. In einer Nische steht diese Tirschenreuther Familienkrippe mit einer großen Anzahl an Figuren.

Plus Die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung eröffnet ein einzigartiges Kunsthaus, das wahre Krippen-Schätze beherbergt.

Von Bernhard Ledermann Artikel anhören Shape

Bartholomäus Ernst hat sich nicht geschont. Seit er 2018 sein früheres Hotel in Bad Wörishofen geschlossen hatte, arbeitete er unermüdlich an einem Lebenstraum. Vier Jahre lang koordinierte der leidenschaftliche Kunstsammler Umbauten, konzipierte Räume und baute Figuren und Kunstwerke in der einstigen Herberge auf. An diesem Wochenende ist es soweit: der Traum geht in Erfüllung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen