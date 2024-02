Bad Wörishofen

Kröten sterben bei ihrer Wanderung im Freibad Bad Wörishofen: Naturschützer greifen ein

Plus Bei der großen Krötenwanderung in Bad Wörishofen spielten sich Jahr für Jahr Dramen ab, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Nun gibt es eine Lösung.

Von Karin Donath

Im und um das Freibad Bad Wörishofen gibt es alljährlich umfangreiche Amphibienwanderungen. Die Tiere bewegen sich dabei kreuz und quer zwischen den umliegenden Waldflächen und dem größeren Weiher südöstlich des Freibads und einem Teich im Wald. Was bislang kaum bekannt war: Regelmäßig stürzen die Tiere dabei auch in die Schwimmbecken und verenden dort qualvoll. Doch damit ist jetzt Schluss.

Seit über sechs Jahren schon arbeitet der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Bad Wörishofen, an einer Lösung, die Erdkröten, Frösche und Bergmolche zu retten. „Das Problem ist, dass in den Becken im Winter zwar das Wasser belassen aber etwa 30 Zentimeter vom Rand abgesenkt wird“, erklärt Alexander Siebierski, Vorsitzender der Ortsgruppe. „Die Tiere sind in den Becken gefangen und können diese nicht mehr selbständig verlassen.“

