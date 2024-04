Kunstverein zeigt Schau mit Druidenhain und Leberwurstbaum

Plus Die neue Ausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen strotzt nur so vor Kreativität. Der Vorsitzende Peter Schmid verrät zudem ein Geheimnis.

Wenn es um Kunst geht, liegen die Meinungen oft weit auseinander. Nicht so bei der neuen Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen. Schon bei der Vernissage waren sich Kunstliebhaber aus nah und fern einig: Diese Ausstellung kann sich durchaus mit großen Events messen und ist an Vielfalt und kreativem Schaffen beeindruckend.

Dieser Meinung schloss sich auch Bürgermeister Stefan Welzel an, der dem Vorsitzenden Peter Schmid und den Künstlern einen großen Ideenreichtum bescheinigte. Nicht nur die 75 Exponate (Fotos, Bilder, sowie Skulpturen) der 42 Kunstschaffenden Mitglieder konnten sich sehen lassen, auch die Kulinarik ließ nichts zu wünschen übrig. Ja, das Büfett war ebenfalls ein Kunstwerk für sich. Zudem konnten die Besucher der Eröffnungsveranstaltung Musik von Florian Birkle (Saxophon) und Christian Förschner (E-Klavier) genießen.