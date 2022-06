Lidl und Aldi: Einkaufsmärkte wollen in Bad Wörishofen erweitern

Plus Die Grenzwerte für Verkaufsflächen in Bad Wörishofen reichen Handelsunternehmen längst nicht mehr aus. Nun gibt es eine Entscheidung.

Wie groß dürfen Einkaufsmärkte in Bad Wörishofen werden? Gleich zwei Discounter wollen sich vergrößern. Lidl ist bereits mit Planungen weit fortgeschritten. Das bestehende Gebäude wird bald abgerissen. Der Markt entsteht komplett neu – und überschreitet die geltenden Maximalwerte um 30 Prozent.