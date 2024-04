Mehr Sicherheit und Cannabis-Kontrolle: Bad Wörishofen gründet Ordnungsdienst

Plus Bad Wörishofen nimmt viel Geld in die Hand, um einen kommunalen Ordnungsdienst aufzustellen. Dieser erhält einige Durchgriffsrechte – und viele Aufgaben.

Wer in Bad Wörishofen Cannabis in der Öffentlichkeit konsumiert, muss bald schon mit Kontakt zum neuen Ordnungsdienst rechnen, wenn die Regeln dabei nicht eingehalten werden. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Kurstadt eine Art von eigenem Sicherheitsdienst braucht. Die Aufgaben sind vielfältig und reichen weit über Kiffer-Kontrolle hinaus. Das lässt sich die Stadt zum Start eine sechsstellige Summe pro Jahr kosten. Diese Kosten könnten noch steigen.

Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Simon Bayer hat mit seinem Vorschlag eines kommunalen Ordnungsdienstes bei vielen Stadtratsmitgliedern ins Schwarze getroffen. Die Idee sei aus der Diskussion darüber entstanden, ob man künftig einen Sicherheitsdienst für das Freibad engagieren soll. Dafür müsse man aber mit Kosten von etwa 50.000 Euro pro Saison rechnen, berichtete Bayern, der zwischenzeitlich Angebote eingeholt hat. "Ziemlich teuer" nannte das der Amtsleiter und brachte deshalb einen eigenen Dienst ins Spiel. Dieser würde der Stadt im ganzen Jahr zur Verfügung stehen und habe auch mehr Einsatzmöglichkeiten als die Sicherheitswacht, die es bereits gibt. Diese wird von der Polizei aus dem Kreis der Bürgerschaft aufgestellt und ausgebildet.