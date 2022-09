Bad Wörishofen

Musik fürs ganze Dekanat: Viele Aufgaben für Bad Wörishofens neue Kantorin

Viel Musik gab es der Einführung der neuen Kantorin der evangelischen Erlösergemeinde in Bad Wörishofen. Das Bild zeigt in der ersten Reihe von links: Kirchenrat Wolfgang Böhm, Kantorin Jutta

Plus Bad Wörishofens neue Kantorin ist nicht nur für die Kneippstadt zuständig, wie beim Festgottesdienst deutlich wird.

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde die neue Kantorin der evangelischen Erlöserkirche, Jutta Kneule, in ihr Amt eingeführt. Nach acht Monaten Vakanz hat die Gemeinde wieder eine hauptamtliche Kantorin – und damit wird ihre besondere Stellung im Dekanat Memmingen herausgestellt. Denn nur in der Stadt Memmingen und in Bad Wörishofen ist das Orgelspiel hauptamtlich organisiert. Doch es ist in beiden Fällen nicht nur auf die jeweilige Gemeinde beschränkt sondern hat darüber hinaus noch weitere – auch dekanatsweite – Aufgaben.

