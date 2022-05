Musik, vor und auf der Kinoleinwand bei den Musikfilmtagen

Bad Wörishofens siebte Musikfilmtage sorgen gleich zu Beginn für Gesprächsstoff. Filmfans erwartet ein abwechslungsreiches Programm, samt Einspielungen aus New York.

Musik in Wort und Bild – das versprach und hielt sein Versprechen bereits der erste Abend der siebten Bad Wörishofer Musik-Filmtage im Filmhaus von Rudolf Huber in Bad Wörishofen. Gleich sieben großartige, preisgekrönte Filme und drei Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York hat Huber ausgewählt.

Am ersten Abend erlebten die Besucherinnen und Besucher in „Respect“ das bewegte Leben der „Queen of Soul“: Aretha Franklin. Die Filmbiografie mit der Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson war ein Erlebnis. Sie führte in die Jahre der Frauenrechtsbewegung und der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der USA im vergangenen Jahrhundert. Sie zeigte ihre enge Verbundenheit mit Martin Luther King und den Kampf um Gleichberechtigung. Ihr Song „Think – Freedom“ besingt die Freiheit.

Der erste Tag der Musikfilmtage Bad Wörishofen hatte eine Besonderheit

Der Film zeigte den Aufstieg von der kleinen Chorsängerin in der Baptistenkirche ihres Vaters bis hin zur Ikone des Soul. Unvergessen ist ihre emotional aufwühlende Interpretation von „Amazing Grace“. Aretha Franklin füllte Konzerthallen, begeisterte Menschen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft. Sie wusste aus eigener Erfahrung was es bedeutet, von anderen abhängig zu sein und sich von jedem Joch zu befreien. Doch der erste der Musik-Filmtage hatte eine weitere Besonderheit.

Rudolf Huber freute sich darüber, dass das neue Kurorchester Gentle Moods unter der Leitung von Josef Csik vor Beginn des Films mit Filmmelodien die Filmtage einläutete. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel sagte: „Ein Kinoerlebnis ohne Musik mit raumfüllendem Klang ist kaum vorstellbar. Die großen Opernhäuser der Welt und besondere Filme aus der Welt der Musik rücken das Hören zusätzlich in den Fokus der Sinne.“ Rudolf Huber habe dazu eine sehr ansprechende Vielfalt an Kinoevents zusammengestellt, die die Musik in den Mittelpunkt rücken würden. Rudolf Huber und sein Team präsentierten nicht nur aktuelle Blockbuster. Sie zelebrierten das Kino in der Kneippstadt als Kunstevent, so Stefan Welzel.

Das neue Kurorchester Gentle Moods eröffnete die Musikfilmtage in Bad Wörishofen mit Filmmusik. Foto: Maria Schmid

Dieses besondere Erlebnis, das Kurorchester im Kinosaal zu hören, zog viele Gäste an. Die meisten verließen vor Beginn des Films das Filmhaus jedoch wieder um anderen, die sich den Film „Respect“ ansehen wollten, Platz zu machen. Dafür gab es für die Musiker von Gentle Moods viel Applaus. Zu hören waren Melodien aus „My fair Lady“, „Anatevka“, aus Dr. Schiwago „Laras Therme“ mit Klarinettist Mark Pusker als Solist und die Filmmusik zu „Fluch der Karibik“.

Freuen dürfen sich die Filmliebhaber auf die nächsten Termine der Musikfilmtage: