Nach Abriss: Der neue Lidl in Bad Wörishofen eröffnet

Nach Abriss und Neubau ist nun klar, wann die neue Lidl-Filiale in Bad Wörishofen eröffnet.

Im Mai wurde der bisherige Lidl in Bad Wörishofen abgerissen. Entstanden ist ein Neubau an der gleichen Stelle, an der Kirchdorfer Straße 77. Bis zuletzt war unklar, wann dort eingekauft werden kann, nun steht es fest. Eröffnet wird am Donnerstag, 28. November, um 7 Uhr. Das teilte das Unternehmen nun mit. Zur Eröffnungsfeier gibt es 20-Euro-Wertgutscheine für die ersten 100 Kunden. Der neue Einkaufsmarkt ist deutlich größer als der bisherige Lidl. Die Verkaufsfläche betrage jetzt 1070 Quadratmeter, dazu 730 Quadratmeter Nebenfläche. Zudem sind 107 Parkplätze entstanden. Fossile Brennstoffe sind Geschichte. Das Gebäude werde mit Wärmepumpen und Grünstrom beheizt und klimatisiert.