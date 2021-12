Nächste Ausnahme vom Wörishofer Sommerbauverbot sorgt für Debatte

Plus Die Stadtwerke müssen das größte Parkhaus Bad Wörishofens sanieren. Dazu soll auch im Sommer gebaut werden. Man verliere damit die Glaubwürdigkeit, kritisiert Generation Fortschritt. Andere wollen eine schnelle Lösung.

Wenn es um das Sommerbauverbot in Bad Wörishofen geht, wird es in Debatten schnell emotional – vor allem dann, wenn die Stadt oder ihre Betriebe selbst eine Ausnahme von der Regelung erreichen wollen. Das Parkhaus Kurpromenade muss dringend saniert werden. Es ist das größte Parkhaus Bad Wörishofens. Die Stadtwerke wollen dazu im Sommer durchbauen. Das gefällt im Stadtrat nicht jedem. Man mache sich unglaubwürdig, kritisierte beispielsweise die Fraktion von Generation Fortschritt.