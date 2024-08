Neuer Wegweiser zur „Kneippkur“

Seit 2021 ist die ambulante Vorsorgeleistung wieder Pflichtleistung der Krankenkassen. Eigentlich ein Meilenstein für die Gesundheitsförderung und Prävention. Doch was ist mit der ambulanten Badekur, der „Kneippkur“? Auch diese fällt unter die neue Verordnung und bietet mit ihrem einfachen und ganzheitlichen Ansatz einen naturheilkundlichen Ansatz, der durch die individuelle Kombination der Kneippschen Elemente Wasser, Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen und Lebensordnung besonders wirksam sei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von den Patienten wird die Kneippkur noch zu wenig nachgefragt

Dieses Potenzial wird aktuell noch viel zu wenig genutzt. Dr. Heinz Leuchtgens, Präsident des Kneippärztebundes, beobachtet in seiner hausärztlichen Praxis, dass es oft an den Formalitäten scheitert: „Der Vordruck für den Antrag der ambulanten Badekur ist bereits in der Praxissoftware hinterlegt, was vielen Ärzten aber nicht bekannt ist. Darauf möchten wir im neuen Flyer hinweisen und kompakte Informationen zum Ausfüllen bieten.“ Und auch auf der Patientenseite wird die Kneippkur noch zu wenig nachgefragt, wie Dr. Hans-Georg Eisenlauer feststellt.

Der Vizepräsident des Kneipp Bundes ist Orthopäde und weiß nicht nur um die positiven Effekte in seinem Fachgebiet, sondern beispielsweise auch bei stressbedingten Beschwerden sowie Herz-Kreislaufproblemen. Deshalb bietet der neue Wegweiser Kneippkur auch den Patientinnen und Patienten einen guten Überblick zum Thema. Der neue Wegweiser beschäftigt sich übrigens explizit mit der Kneippkur, weil sie als bewährtes Naturheilverfahren eigentlich das Paradebeispiel der ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten ist.

Deshalb haben sich der Kneippärztebund als Ärztegesellschaft für Präventionsmedizin und klassische Naturheilverfahren und der Kneipp-Bund als Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention zu diesem Gemeinschaftsprojekt entschieden, das sich sowohl an die Ärzteschaft als auch an die Patientinnen und Patienten richtet. Der Flyer ist in Bad Wörishofen erhältlich beim Shop des Kneipp-Verlags sowie beim Kneippärztebund sowie als Download unter www.kneippbund.de