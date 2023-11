Bad Wörishofen

12:01 Uhr

Platzmangel in Schule: Eltern von Containerlösung nicht begeistert

Plus Die Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen muss wegen Platzmangel erweitert werden. Doch bis dahin soll es eine Zwischenlösung geben, die nicht allen gefällt.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen stehen einschneidende Maßnahmen an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule an. Dort herrscht eklatanter Platzmangel. Zunächst allerdings sollen Kinder in Containern unterrichtet werden. Hans-Peter Schegerer brachte nun eine andere Lösung ins Spiel.

Bad Wörishofen wächst und muss zudem schauen, wie die Kinder von Geflüchteten in den Kindergärten und Schulklassen untergebracht werden. Dazu wurde bereits die Alte Turnhalle der Grund- und Mittelschule zu einem Klassenraum umgenutzt, wie Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) bei der Bürgerversammlung für die Gartenstadt berichtete. Das reicht allerdings längst nicht aus. "Berechnungen haben gezeigt, dass wir für die Schule weitere Klassenzimmer benötigen", sagte er im Pfarrsaal von St. Ulrich.

