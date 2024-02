Prostituierte bieten ihre Dienste in einem Hotel an

Zum wiederholten Mal hat die Polizei in Bad Wörishofen zwei junge Frauen erwischt, die in einem Hotel illegal käufliche Liebe angeboten haben.

Ein Zeuge informierte am Samstagnachmittag die Polizei Bad Wörishofen darüber, dass sich in einem Hotel in der Kneippstadt vermutlich zwei Prostituierte niedergelassen haben. Bereits am Vorabend seien dort mehrfach Männer ein- und ausgegangen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten erhärtete sich dieser Verdacht.

Da die beiden 23 und 24 Jahre alten Frauen in Vergangenheit bereits mehrfach wegen der Ausübung illegaler Prostitution aufgefallen waren, wurden erneut Strafverfahren eingeleitet. (mz)