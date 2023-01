Radfahren in Bad Wörishofens Fußgängerzone?

Plus In Kaufbeuren startet ein Modellversuch. Sollte auch Bad Wörishofens Fußgängerzone fürden Radfahrverkehr freigegeben werden?

Ab Februar wird die Kaufbeurer Fußgängerzone versuchsweise für den Fahrradverkehr im Schritttempo freigegeben. Die umstrittene Entscheidung des Kaufbeurer Stadtrates soll zunächst für ein Jahr gelten. In Bad Wörishofen ist Radfahren in der Fußgängerzone weiterhin verboten. Das sagen Bürgerinnen und Bürger zu der Frage, ob die Kurstadt dem Kaufbeurer Modell folgen sollte.