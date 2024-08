Romantischer Sonnenuntergang

Schöne Sonnenuntergänge gibt es nicht nur am Meer oder in den Bergen. Auch im Unterallgäu kann man sie bei entsprechendem Wetter entdecken. So wie hier auf dem Sträßchen vom Irsinger Stausee zurück vom Stauseelauf. Sind im Vordergrund noch die schwarzen Masten des Umspannwerkes bei Irsingen zu sehen, so sinkt die Sonne gerade im Westen unter diesem Wolkenmeer in die Nacht.

Helmut Bader

Sonnenuntergang

Landkreis Unterallgäu